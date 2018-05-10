Клуб книголюбов: сотрудничество заклятых врагов в политике и деньги в обмен на голосование

Скандальный экс-нардеп Александр Онищенко обнародовал сотни сообщений, в которых обсуждаются назначения на различные должности, голосование за ряд законов и законопроектов в обмен на щедрую оплату.

19 мая 2015 года украинский парламент голосовал за назначение нового руководителя фонда государственного имущества. Лидер президентской фракции Юрий Луценко лично предложил на эту должность Юрия Белоуса. Однако, кандидатуру Билоуса восприняли неоднозначно. Ведь, за несколько месяцев до этого он со скандалом покинул пост руководителя фискальной службы.

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Против самого Билоуса и его заместителей правительство начало служебное расследование относительно возможных злоупотреблений и коррупции. Несмотря на это, на мобильный телефон одного из влиятельных народных депутатов пришло сообщение: "Нужна поддержка в отношении Белоуса от мадам. Решение этого вопроса сегодня-завтра". И уже через несколько часов, в сессионном зале, 250 голосов народных депутатов голосуют "за". Белоус получает желаемую должность.

Переписку начал бывший народный депутат Александр Онищенко, который по его же словам, помогал скупать для президента голоса в Верховной Раде. Его собеседником был влиятельный политик из ближайшего окружения Петра Порошенко.

Онищенко заявил, что имеет аудиозаписи своих разговоров с Петром Порошенко, доказывающих личную причастность главы государства к коррупционным сделкам. Эти записи обещал предоставить позже. Однако, разрешил фотографировать его переписку в телефоне с ближайшими соратниками Порошенко Игорем Кониненко и Игорем Березенко, а также с финансовым советником президента Макаром Пасинюком.



Переписка Онищенко с советниками Порошенко

В этой переписке не только решение деловых вопросов, но и договоренности о покупке голосования в парламенте. Онищенко не скрывает, что таким образом собирал для президента голоса многих народных депутатов. В том числе и из фракции "Батькивщина".

Когда я стал депутатом парламента, Порошенко хотел, чтобы я перешел в группу "Воля народа" и его всегда интересовали мои отношения с Тимошенко,

– добавил Александр Онищенко.

Юлия Тимошенко является давней оппоненткой и соперницей Петра Порошенко. Но, на самом деле, по словам Онищенко, они всегда тесно сотрудничали. В частности, с 2014 и до начала 2016 года, когда президенту нужно было проводить через парламент немало законов и утверждать назначения нужных кандидатур. Онищенко говорит, что окружение президента передавало через него информацию, за что нужно проголосовать. После этого происходил расчет. Для этого собеседники применяли специальные термины.



Специальные термины в переписке нардепов

Продают и покупают в Верховной Раде не только политическое влияние, но и законы, которые дают преференции в различных видах бизнеса. Например, 13 марта 2015 года Онищенко получает сообщение от Сергея Березенко с просьбой пообщаться с Тимошенко для поддержки градостроительного закона: "Это не политика. Рабочая просьба. Оттанцую".

Березенко не раз связывали со сферой градостроительства. До того как попасть в Верховную Раду, он возглавлял Государственное управление делами, или ГУД – масштабную структуру, что за бюджетные деньги занимается бытом и потребностями украинских чиновников. За время его управления ведомством почти 7 гектаров государственной земли в Киеве переданы под частную застройку. Еще ранее Березенко был депутатом Киевсовета от "Блока Леонида Черновецкого". Эта политическая сила тоже отличилась скандальной раздачей столичной земли.

В те майские дни 2015 года, как свидетельствует переписка Онищенко, они с Березенком чуть ли не ежедневно договариваются о поддержке некоторыми представителями Парламента нужных законопроектов. Например, Березенко просит согласовать вопрос с Юлией Тимошенко, в частности речь шла о "сельскохозяйственном" и "янтарном" законопроектха.

НАБУ после громких заявлений Александра Онищенко открыли уголовное производство относительно подкупа народных депутатов. Журналисты "Следствия. Инфо" передали детективам копии переписки депутата-беглеца, где обсуждается покупка голосов в Верховной Раде. Возможно, это поможет в расследовании.

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Несмотря на громкие публичные разоблачения, Александр Онищенко так и не начал сотрудничать со следствием. Он до сих пор не передал детективам НАБУ доказательства, которые могут доказать политическую коррупцию в украинском парламенте, возможно потому, что в таком случае он сам станет фигурантом еще одного уголовного производства, только уже о подкупе народных депутатов.

"Производство существует более год. К сожалению, за это время Онищенко никакой конкретики не дал. То есть, он не подал ни записей, ни не сообщил ни фамилии", – отметил директор НАБУ Артем Сытник.