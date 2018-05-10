Сколько коррупционных схем раскрыло НАБУ в оборонке: неожиданные цифры

Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало нарушения по меньшей мере на 15 предприятиях в оборонно-промышленном комплексе страны.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Факты нарушения стали основанием для открытия уголовных производств.

"Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений", – говорится в сообщении.

Также НАБУ опубликовало отчет, где указало, что в общем детективы бюро сообщили о подозрении 23 лицам, из них 13 – чиновникам госструктур.



Отчет расследования НАБУ в оборонке