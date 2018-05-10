Скільки корупційних схем розкрило НАБУ в оборонці: неочікувані цифри

Національне антикорупційне бюро України зафіксувало порушення щонайменше на 15 підприємствах в оборонно-промисловому комплексі країни.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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Факти порушення стали підставою для відкриття кримінальних проваджень.

"Найчастіше йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також закупівлю товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов", – йдеться у повідомленні.

Також НАБУ опублікувало звіт, де вказало, що загалом детективи бюро повідомили про підозру 23 особам, з них 13 – посадовцям держструктур.



Звіт розслідування НАБУ в оборонці