После расследования СМИ Кабмин больше не рекомендует покупать траву у депутата БПП Павелко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ больше не рекомендует государственным и коммунальным заказчикам покупать только "кудрявую траву" от завода Федерации футбола Украины, которую возглавляет народный депутат из БПП Андрей Павелко.

Министерство отказалось от этой рекомендации во время подготовки сюжета для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В ноябре 2017-го, сразу после открытия Федерацией футбола Украины завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей, Минрегионстрой опубликовал на своем сайте типовой проект таких полей. В нем госзаказчиков ориентировали только на один вид покрытия – трава Liga Grass Pro, изготовленная по технологии "Политан", отечественного производства. Именно по этой технологии ("кудрявая трава") начал работать коммерческий завод неприбыльной Федерации футбола Украины.



Рекомендации Минрегионстроя

Автор этого проекта проекта, архитектор Валерий Бельчиков, сообщил, что не оценивал преимущества и недостатки продукции различных производителей, а выполнял задание заказчика. Причем заказчиком типового проекта назвал не Минрегионстрой, а Федерацию футбола Украины.

Архив с типовым проектом на сайте Минрегионстроя заменили после того, как журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" поставили вопрос о дискриминационных условиях Президенту ФФУ Андрею Павелко и директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко.

Замена в типовом проекте произошла 4 мая 2018 года, через 5 месяцев после публикации документа. В новом проекте исчезло упоминание о траве, которую производит завод Федерации футбола Украины.



Изменения внесли в проект 4 мая 2018 года

Но закупки с учетом указания на конкретного производителя уже провели. На тендерах, которые состоялись в конце 2017 года, сторонним претендентам отказывали из-за "не кудрявости ворса".

По меньшей мере 15 тендеров прошли по такой схеме: компания ООО "Торговый Дом "Нью-Лайн" предлагала цену, которая дублировала стартовое предложение заказчика, а ООО "Спорт Технологии" (дочка ООО "ФФУ Продакшн", которой принадлежит завод) предлагала цену с минимальным уменьшением (полные версии документов здесь).

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.