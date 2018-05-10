22:21
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

После расследования СМИ Кабмин больше не рекомендует покупать траву у депутата БПП Павелко

289 Читати новину українською
Фанаты
Фанаты "Динамо" выступили против монополии завода Федерации футбола Украины / dynamo.kiev.ua

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ больше не рекомендует государственным и коммунальным заказчикам покупать только "кудрявую траву" от завода Федерации футбола Украины, которую возглавляет народный депутат из БПП Андрей Павелко.

Министерство отказалось от этой рекомендации во время подготовки сюжета для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

Читайте также: "Адвокат Ахметова" прозевал в декларации совместный бизнес жены с олигархом

В ноябре 2017-го, сразу после открытия Федерацией футбола Украины завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей, Минрегионстрой опубликовал на своем сайте типовой проект таких полей. В нем госзаказчиков ориентировали только на один вид покрытия – трава Liga Grass Pro, изготовленная по технологии "Политан", отечественного производства. Именно по этой технологии ("кудрявая трава") начал работать коммерческий завод неприбыльной Федерации футбола Украины.


Рекомендации Минрегионстроя

Автор этого проекта проекта, архитектор Валерий Бельчиков, сообщил, что не оценивал преимущества и недостатки продукции различных производителей, а выполнял задание заказчика. Причем заказчиком типового проекта назвал не Минрегионстрой, а Федерацию футбола Украины.

Архив с типовым проектом на сайте Минрегионстроя заменили после того, как журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" поставили вопрос о дискриминационных условиях Президенту ФФУ Андрею Павелко и директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко.

Замена в типовом проекте произошла 4 мая 2018 года, через 5 месяцев после публикации документа. В новом проекте исчезло упоминание о траве, которую производит завод Федерации футбола Украины.


Изменения внесли в проект 4 мая 2018 года

Но закупки с учетом указания на конкретного производителя уже провели. На тендерах, которые состоялись в конце 2017 года, сторонним претендентам отказывали из-за "не кудрявости ворса".

По меньшей мере 15 тендеров прошли по такой схеме: компания ООО "Торговый Дом "Нью-Лайн" предлагала цену, которая дублировала стартовое предложение заказчика, а ООО "Спорт Технологии" (дочка ООО "ФФУ Продакшн", которой принадлежит завод) предлагала цену с минимальным уменьшением (полные версии документов здесь).

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Расследования Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 147
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 305
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
362
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 535
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1361
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук