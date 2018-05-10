Після розслідування ЗМІ Кабмін більше не рекомендує купувати траву у депутата БПП Павелка

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ більше не рекомендує державним і комунальним замовникам купувати тільки "кучеряву траву" від заводу Федерації футболу України, яку очолює народний депутат з БПП Андрій Павелко.

Міністерство відмовилося від цієї рекомендації під час підготовки сюжету для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У листопаді 2017-го, одразу після відкриття Федерацією футболу України заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів, Мінрегіонбуд опублікував на власному сайті типовий проект таких полів. У ньому держзамовників орієнтували лише на один вид покриття – трава Liga Grass Pro, виготовлена за технологією "Політан", вітчизняного виробництва. Саме за цією технологією ("курчава трава") почав працювати комерційний завод неприбуткової Федерації футболу України.



Рекомендації Мінрегіонбуду

Автор цього проекту проекту, архітектор Валерій Бєльчиков, повідомив, що не оцінював переваги і недоліки продукції різних виробників, а виконував завдання замовника. Причому замовником типового проекту назвав не Мінрегіонбуд, а Федерацію футболу України.

Архів із типовим проектом на сайті Мінрегіонбуду замінили після того, як журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" поставили питання про дискримінаційні умови Президенту ФФУ Андрію Павелку і директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренко.

Заміна в типовому проекті сталася 4 травня 2018 року, через 5 місяців після публікації документу. У новому проекті зникла згадка про траву, яку виробляє завод Федерації футболу України.



Зміни внесли до проекту 4 травня 2018 року

Але закупівлі із врахуванням вказівки на конкретного виробника вже провели. На тендерах, що відбулися наприкінці 2017 року, стороннім претендентам відмовляли через "не кучерявість ворсу".

Щонайменше 15 тендерів пройшли за такою схемою: компанія ТОВ "Торгівельний Дім "Н'ю-Лайн" пропонувала ціну, що дублювала стартову пропозицію замовника, а ТОВ "Спорт Технології" (донька ТОВ "ФФУ Продакшн", якій належить завод) пропонувала ціну із мінімальним зменшенням (повні версії документів тут).

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.