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"Адвокат Ахметова" проґавив у декларації спільний бізнес дружини з олігархом

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Воропаєв забув вказати у декларації бізнес дружини з Ахметовим
Воропаєв забув вказати у декларації бізнес дружини з Ахметовим / bihus.info

Народний депутат Юрій Воропаєв не вказав у своїх деклараціях за 2016 і 2017 роки п'ять українських компаній, бенефіціаром яких є його дружина Наталія. Також він не згадав про чеську фірму Creggan Invest s.r.o., на яку записана нерухомість у Карлових Варах.

Про це повідомляє проект "Декларації", пише Bihus.Info.

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Згідно з інформацією з аналітичної платформи YouControl, Наталія Воропаєва через ТОВ "Час Закону" є одним із бенефіціарів ТОВ "ЦУМ Хоум Енд Кідз", що займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах. Ще 20% компанії через низку фірм контролює олігарх Рінат Ахметов.

У 2016 році "ЦУМ Хоум Енд Кідз" і "Час Закону" заснували ще чотири ТОВки – "ЦУМ Бьюті", "ЦУМ Мен", "ЦУМ Лєйдіз Стайл" і "ЦУМ Лєйдіз Фешн". Проте інформація про ці компанії відсутня у деклараціях Юрія Воропаєва за 2016 і 2017 роки.

Також дружина та донька нардепа Наталія Воропаєва й Анна Нечай володіють чеською фірмою Grassor Management s.r.o. Згідно з витягом із реєстру юридичних осіб Чехії, наприкінці 2016 року Grassor Management увійшла до складу засновників ще однієї компанії – Creggan Invest s.r.o. Але згадок про останню також немає у деклараціях депутата Воропаєва та його зятя Олександра Нечая, який є суддею Господарського суду міста Києва.

Як показує витяг із чеського реєстру нерухомості, на Creggan Invest s.r.o. записана ¼ частини двох земельних ділянок площею 256 і 96 квадратних метрів неподалік центру Карлових Вар і нежитлові приміщення невідомої площі в будинку, побудованому на цих ділянках.


Згадані ділянки ймовірно належать Воропаєву

Також депутат Воропаєв задекларував 83-метрову квартиру і 20-метрове машиномісце у Чехії. Розташовані вони у будинку по вулиці Křižíkova 2126/4 у Карлових Варах.

Будинок Воропаєва у Чехії
Будинок Воропаєва у Чехії

Хто такий Юрій Воропає? Починаючи з 2006 року, він чотири рази проходив у Верховну Раду за списками "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку". Ряд ЗМІ прозвали його "адвокатом Ахметова" через те, що у 1996-2003 роках він очолював юридичний відділ Першого Українського Міжнародного банку та нібито лобіює інтереси олігарха у парламенті.

Теги: Новини України Новини політики Рінат Ахметов Розслідування Нерухомість Опозиційний блок е-декларування
Джерело: 24 Канал
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