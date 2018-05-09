Як працює футбольна корупція в Україні: розслідування про бюджетну монополію від заводу ФФУ

Збудований Федерацією футболу України за кошти УЄФА комерційний завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів отримує бюджетні підряди через дискримінаційну вимогу. З кінця 2017 року на профільних тендерах почали вимагати “кучеряву траву”.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Курбатова для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Щороку в рамках допомоги від УЄФА (соціальної програми “Хет-трик”) Федерація Футболу України отримувала 5,5 млн євро. За ці кошти мали будуватися нові стадіони і футбольні майданчики із штучним покриттям. Але Президент ФФУ Андрій Павелко спрямував їх на створення заводу із виробництва штучного покриття.

Читайте також: Справа рюкзаків Авакова: суд скасував арешт з "подарунків" дружини Чеботаря

Для цього Федерація Футболу створила комерційну дочку ТОВ “ФФУ продакшн”. Це сталося 22 червня 2016 року. Цілий рік ця компанія не робила майже нічого (лише заснувала ще одне ТОВ “Спорт Технології”), доки в бюджеті не передбачили кошти на будівництво футбольних полів. 13 липня 2017 року парламент вніс відповідні зміни до бюджету: виділив 250 мільйонів гривень на будівництво футбольних майданчиків у регіонах України. Ще 250 мільйонів до цієї програми мали бути залучені із місцевих бюджетів.

Створювати виробництво і закуповувати сировину завод “ФФУ Продакшн” почав лише після того, як законопроект із виділення 250 мільйонів на футбольні поля пройшов бюджетний комітет Верховної Ради, де головує народний депутат від БПП Андрій Павелко, він же – Президент ФФУ.



Андрій Павелко

Політик стверджує, що це збіг, і завод будували без розрахунку на зміни до бюджету: “Ми не розраховували на державну програму. Будуючи завод, ми розраховували на свої сили, на запит від місцевої влади”.

У результаті з кінця 2017 року ТОВ “ФФУ Продакшн”, комерційна донька Федерації футболу, отримала поза конкурсом 66 замовлень на майже 95 мільйонів гривень у Києві. Ще близько 100 мільйонів вона отримає як постачальник покриття для футбольних полів на тендерах, де перемогли інші юридичні особи.

Ціни на покриття від комерційних доньок Федерації футболу України вищі, ніж у інших виробників Євпропи: 16-18 євро проти 12-14 євро. Переплата лише за покриття на стандартному майданчику для міні-футболу становить від 1900 євро. Таких полів в рамках Програми до кінця року має буде побудовано біля 300. Завод ТОВ “ФФУ Продакшн” оголосив, що вже підготував 238 покриттів для майданчиків з міні-футболу.



Єдине “правильне” покриття українського виробництва

Ще до початку тендерів, у листопаді 2017 року, Мінрегіонбуд розмістив на сайті типовий проект будівництва футбольних майданчиків із штучним покриттям, як орієнтир для замовників. У ньому було вказане єдине “правильне” покриття – українського виробництва за технологією компанії Polytan, Liga Grass Pro. Тобто Мінрегіонбуд рекомендував державним і комунальним замовникам купувати тільки продукцію заводу “ФФУ продакшн”.

Надалі під час проведення тендерів на реконструкцію і будівництво футбольних майданчиків замовники закладали цю вимогу в тендерну документацію і відкидали конкурентів, які пропонували не кучеряву траву, а рівний ворс.



Замовники відкидали конкурентів, які пропонували не кучеряву траву, а рівний ворс

Андрій Павелко стверджує, що участь у тендерах не була обмежена для жодного виробника штучного покриття: “Ми, як завод, як виробництво - виключно в тендерах, лише ті можливості, які будуть рівними для ринку”.

Однак у розмові з журналістом програми розробник типового проекту для Мінрегіонбуду Валерій Бєльчіков назвав замовником проекту з вимогою про конкретний тип штучного покриття саме Федерацію футболу України.

Тиск відчували на собі навіть ті, хто будує нові майданчики поза державною програмою, розповідає Олег Сорокопуд, який вже 18 років працює на цьому ринку

Коли в минулому році почала діяти програма з будівництва міні-футбольних майданчиків по Україні, ми зіткнулися з такою ситуацією, що коли укладали угоду із селищними радами, міськими, районними і так далі, на будівництво поля, нам все говорять, що трава повинна бути обов'язково придбана у заводу під егідою Федерації футболу України,

– зазначив Олег Сорокопуд.



Розмова журналіста з розробником типового проекту

6 грудня 2017 року постановою №919 Кабінет міністрів дозволив здійснювати 100% передоплату замовлень переможцям тендерів по проектах будівництва і реконструкції футбольних майданчиків, а також дозволив виконувати роботи протягом усього 2018 року. Раніше переможці подібних тендерів могли отримати заздалегідь не більше 30% вартості замовлення.

Читайте також: Через кого Україна програла в Європейському суді більше 2 мільярдів наших грошей

За підрахунками журналістів, за 8 мільйонів євро з коштів УЄФА, на які збудували комерційний завод для ФФУ, Україна могла отримати штучне покриття для щонайменше 555 футбольних майданчиків і безкоштовно передати їх місцевим громадам.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.