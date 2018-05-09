21:04
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як працює футбольна корупція в Україні: розслідування про бюджетну монополію від заводу ФФУ

420 Читать новость на русском
Розслідування
Розслідування "Ліга футбольної корупції" / 24 Канал

Збудований Федерацією футболу України за кошти УЄФА комерційний завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів отримує бюджетні підряди через дискримінаційну вимогу. З кінця 2017 року на профільних тендерах почали вимагати “кучеряву траву”.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Курбатова для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Щороку в рамках допомоги від УЄФА (соціальної програми “Хет-трик”) Федерація Футболу України отримувала 5,5 млн євро. За ці кошти мали будуватися нові стадіони і футбольні майданчики із штучним покриттям. Але Президент ФФУ Андрій Павелко спрямував їх на створення заводу із виробництва штучного покриття.

Читайте також: Справа рюкзаків Авакова: суд скасував арешт з "подарунків" дружини Чеботаря

Для цього Федерація Футболу створила комерційну дочку ТОВ “ФФУ продакшн”. Це сталося 22 червня 2016 року. Цілий рік ця компанія не робила майже нічого (лише заснувала ще одне ТОВ “Спорт Технології”), доки в бюджеті не передбачили кошти на будівництво футбольних полів. 13 липня 2017 року парламент вніс відповідні зміни до бюджету: виділив 250 мільйонів гривень на будівництво футбольних майданчиків у регіонах України. Ще 250 мільйонів до цієї програми мали бути залучені із місцевих бюджетів.

Створювати виробництво і закуповувати сировину завод “ФФУ Продакшн” почав лише після того, як законопроект із виділення 250 мільйонів на футбольні поля пройшов бюджетний комітет Верховної Ради, де головує народний депутат від БПП Андрій Павелко, він же – Президент ФФУ.

Андрій Павелко
Андрій Павелко

Політик стверджує, що це збіг, і завод будували без розрахунку на зміни до бюджету: “Ми не розраховували на державну програму. Будуючи завод, ми розраховували на свої сили, на запит від місцевої влади”.

У результаті з кінця 2017 року ТОВ “ФФУ Продакшн”, комерційна донька Федерації футболу, отримала поза конкурсом 66 замовлень на майже 95 мільйонів гривень у Києві. Ще близько 100 мільйонів вона отримає як постачальник покриття для футбольних полів на тендерах, де перемогли інші юридичні особи.

Ціни на покриття від комерційних доньок Федерації футболу України вищі, ніж у інших виробників Євпропи: 16-18 євро проти 12-14 євро. Переплата лише за покриття на стандартному майданчику для міні-футболу становить від 1900 євро. Таких полів в рамках Програми до кінця року має буде побудовано біля 300. Завод ТОВ “ФФУ Продакшн” оголосив, що вже підготував 238 покриттів для майданчиків з міні-футболу.

Єдине “правильне” покриття українського виробництва
Єдине “правильне” покриття українського виробництва

Ще до початку тендерів, у листопаді 2017 року, Мінрегіонбуд розмістив на сайті типовий проект будівництва футбольних майданчиків із штучним покриттям, як орієнтир для замовників. У ньому було вказане єдине “правильне” покриття – українського виробництва за технологією компанії Polytan, Liga Grass Pro. Тобто Мінрегіонбуд рекомендував державним і комунальним замовникам купувати тільки продукцію заводу “ФФУ продакшн”.

Надалі під час проведення тендерів на реконструкцію і будівництво футбольних майданчиків замовники закладали цю вимогу в тендерну документацію і відкидали конкурентів, які пропонували не кучеряву траву, а рівний ворс.

Замовники відкидали конкурентів, які пропонували не кучеряву траву, а рівний ворс
Замовники відкидали конкурентів, які пропонували не кучеряву траву, а рівний ворс

Андрій Павелко стверджує, що участь у тендерах не була обмежена для жодного виробника штучного покриття: “Ми, як завод, як виробництво - виключно в тендерах, лише ті можливості, які будуть рівними для ринку”.

Однак у розмові з журналістом програми розробник типового проекту для Мінрегіонбуду Валерій Бєльчіков назвав замовником проекту з вимогою про конкретний тип штучного покриття саме Федерацію футболу України.

Тиск відчували на собі навіть ті, хто будує нові майданчики поза державною програмою, розповідає Олег Сорокопуд, який вже 18 років працює на цьому ринку

Коли в минулому році почала діяти програма з будівництва міні-футбольних майданчиків по Україні, ми зіткнулися з такою ситуацією, що коли укладали угоду із селищними радами, міськими, районними і так далі, на будівництво поля, нам все говорять, що трава повинна бути обов'язково придбана у заводу під егідою Федерації футболу України,
– зазначив Олег Сорокопуд.

Розмова журналіста з розробником типового проекту
Розмова журналіста з розробником типового проекту

6 грудня 2017 року постановою №919 Кабінет міністрів дозволив здійснювати 100% передоплату замовлень переможцям тендерів по проектах будівництва і реконструкції футбольних майданчиків, а також дозволив виконувати роботи протягом усього 2018 року. Раніше переможці подібних тендерів могли отримати заздалегідь не більше 30% вартості замовлення.

Читайте також: Через кого Україна програла в Європейському суді більше 2 мільярдів наших грошей

За підрахунками журналістів, за 8 мільйонів євро з коштів УЄФА, на які збудували комерційний завод для ФФУ, Україна могла отримати штучне покриття для щонайменше 555 футбольних майданчиків і безкоштовно передати їх місцевим громадам.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Автор: Денис Бігус
Теги: Новини України Корупція Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 205
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 391
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2055
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1219
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 487
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук