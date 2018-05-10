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"Адвокат Ахметова" упустил в декларации совместный бизнес жены с олигархом

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Воропаев забыл указать в декларации бизнес жены с Ахметовым
Воропаев забыл указать в декларации бизнес жены с Ахметовым / bihus.info

Народный депутат Юрий Воропаев не указал в своих декларациях за 2016 и 2017 года пять украинских компаний, бенефициаром которых является его жена Наталья. Также он не упомянул о чешской фирме Creggan Invest s.r.o., на которую записана недвижимость в Карловых Варах.

Об этом сообщает проект "Декларации", пишет Bihus.Info.

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Согласно информации с аналитической платформы YouControl, Наталья Воропаева через ООО "Время Закона" является одним из бенефициаров ООО "ЦУМ Хоум энд Кидз", занимающейся розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Еще 20% компании через ряд фирм контролирует олигарх Ринат Ахметов.

В 2016 году "ЦУМ Хоум энд Кидз" и "Время Закона" основали еще четыре ООО – "ЦУМ Бьюти", "ЦУМ Мэн", "ЦУМ Лейдиз Стайл" и "ЦУМ Лейдиз Фешн". Однако информация об этих компаниях отсутствует в декларациях Юрия Воропаева за 2016 и 2017 года.

Также жена и дочь нардепа Наталья Воропаева и Анна Нечай обладают чешской фирмой Grassor Management s.r.o. Согласно выписке из реестра юридических лиц Чехии, в конце 2016 Grassor Management вошла в состав учредителей еще одной компании – Creggan Invest s.r.o. Но упоминаний о последней также нет в декларациях депутата Воропаева и его зятя Александра Нечая, который является судьей Хозяйственного суда города Киева.

Как показывает выписка из чешского реестра недвижимости, на Creggan Invest s.r.o. записана ¼ части двух земельных участков площадью 256 и 96 квадратных метров недалеко от центра Карловых Вар и нежилые помещения неизвестной площади в доме, построенном на этих участках.

Упомянутые участки предположительно принадлежащие Воропаеву

Также депутат Воропаев задекларировал 83-метровую квартиру и 20-метровое машиноместо в Чехии. Расположены они в доме по улице Křižíkova 2126/4 в Карловых Варах.

Будинок Воропаєва у Чехії

Дом Воропаева в Чехии

Кто такой Юрий Воропаев? Начиная с 2006 года, он четыре раза проходил в Верховную Раду по спискам "Партии регионов" и "Оппозиционного блока". Ряд СМИ прозвали его "адвокатом Ахметова" из-за того, что в 1996-2003 годах он возглавлял юридический отдел Первого Украинского Международного банка и якобы лоббирует интересы олигарха в парламенте.

Теги: Новости Украины Новости политики Ринат Ахметов Расследования Недвижимость Оппозиционный блок е-декларирование
Источник: 24 Канал
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