Чи справді Білоус став головою Фонду держмайна завдяки купівлі голосів ВО "Батьківщина"

З листувань нардепа-втікача Олександра Онищенка випливає, що в 2015 році фракція БПП купувала голоси за призначення голови Фонду державного майна. Зокрема, екс-голова Фонду державного майна Ігор Білоус міг бути призначений на посаду в 2015 році внаслідок таємних домовленостей в українському парламенті.

Про це йдеться в програмі "Слідство.Інфо. Клуб книголюбів".

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Відносно нещодавно український уряд затвердив список з більш ніж 300 державних об’єктів, які мали бути приватизовані в 2015 році – на суму понад 17 мільярдів гривень. Перебіг приватизації мав залежати від нового голови Фонду. Тоді лідер президентської фракції Юрій Луценко особисто пропонував на цю посаду Ігоря Білоуса.



Екс-голова Фонду державного майна Ігор Білоус

Журналісти програми "Слідство. Інфо" виявили, що вранці 19 травня 2015 року народний депутат від БПП Сергій Березенко написав повідомлення Онищенку у месенджері WhatsApp з проханням.

Потрібна підтримка по Білоусу від мадам. Рішення питання щодо цієї пропозиції потрібно вже сьогодні-завтра,

– йдеться у листуванні.

Онищенко стверджує, що саме Юлію Тимошенко політики в листуванні називали “мадам”, “дівчиною” або “тіткою”. В той же день парламент затвердив кандидатуру Ігоря Білоуса на посаду голови Фонду держмайна. За його призначення проголосувало 11 з 14 присутніх членів фракції “Батьківщина”.

На наступний день, 20 травня 2015 року, між політиками відбувся діалог у тому ж месенджері. На запитання Онищенка "Що по тітці?", Сергій Березенко просить зателефонувати, а пізніше пише, що "документи отримав, +1 книжка підтверджується".

За словами нардепа Онищенка, так політики завуальовано вели перемовини про передачу грошей за голосування. “1 книжка” нібито означала 1 мільйон доларів.

Юлія Тимошенко інформацію про отримання грошей за голосування в інтерв’ю “Слідству.Інфо” заперечила та додала, що її команда на той час була частиною парламентської коаліції і підтримала ставленика президентського блоку абсолютно щиро.