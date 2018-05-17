Выборы и компромат: потопят ли "пленки Онищенко" Порошенко?

Компромат против Петра Порошенко, обнародованный депутатом-беглецом Онищенко, показал, что президентская кампания в Украине стартовала. Причем с применения черных политтехнологий.

Кому выгоден компромат против Порошенко, и как это повлияет на рейтинги потенциальных кандидатов, – в материале сайта "24".

Месть или повышение ставок

У Александра Онищенко есть большой зуб на Порошенко. Он, так сказать, работал на президента верой и правдой – решал все темные дела, а получил уголовное производство – Онищенко подозревают в хищении государственных средств. С приближением выборов президента он стал активно обнародовать аудиозаписи разговоров с Порошенко и переписку с приближенными к главе государства политиками.

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18 апреля были обнародованы так называемые "пленки Онищенко", на которых звучит голос, похожий на голос Петра Порошенко. На записи Онищенко и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, обсуждают договорняк с экс-министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него.

Когда-то Онищенко жил-не тужил при президенте Порошенко, договаривался с ним о своих интересах, выполнял некоторые его указания, они вели общие дела. Соответственно, Онищенко должен быть под защитой Порошенко. Но президент в какой-то момент перестал обеспечивать Онищенко защиту,

– говорит политолог Дмитрий Купыра.

В мае Онищенко опубликовал переписку с близким к Порошенко народным депутатом, так называемым серым кардиналом, Игорем Кононенко, где они обсуждают большой "откат" в пользу последнего за поставки газа на госпредприятия. Переписка указывает на коррупционные схемы, связанные с Одесским припортовым заводом и энергокомпанией "Центрэнерго".

Кроме того, Онищенко опубликовал книгу "Петр Пятый", посвященную коррупционным действиям Петра Порошенко.



Онищенко так зол, что написал целую книгу о коррупции Порошенко

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По мнению экспертов, мотивов у Онищенко может быть много. Это и личная месть, но за ним могут стоять также и другие люди, заинтересованные в том, чтобы потопить Порошенко. По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Онищенко работает, минимум, со спецслужбами двух сильнейших государств, которые имеют интересы в Украине. Скорее всего, часть записей он сохранил у себя в качестве гарантий безопасности. Как считает эксперт, Онищенко пытается осторожно сотрудничать с разными людьми в Украине, ведет диалог с главными врагами Порошенко, которых хватает.

В Украине есть политики, которые заинтересованы в записях Онищенко. Но его останавливает то, что нардеп не видит себя в их будущих раскладах. После использования этих материалов он станет ненужным. Но не исключено, что Онищенко сейчас поднимает ставки, чтобы потом о чем-то договориться с Порошенко. Потому что в этих торгах действующий президент может дать Онищенко больше. Но захочет ли Порошенко и не кинет ли – вопрос,

– заметил Николай Давидюк.

Рейтинги Порошенко не позволяют выйти во второй тур

Наблюдатели считают, что компромат против Порошенко не слишком повлияет на его рейтинг и не потопит его имидж. Эти пленки, рассказывает Давидюк, дали трещину в рейтинге Порошенко, пошатнули его позиции на международной арене, но не уничтожили его политический бренд. Потому что Онищенко – ненадежный источник.

По мнению Дмитрия Купыры, последствия могут быть слишком серьезными для Порошенко.

"У Порошенко и так низкий положительный рейтинг и очень высокий антирейтинг. Эти 10% поддержки – это его ядерный процент. И не столько касается имени Порошенко, а власти в целом. Любая власть во всех странах имеет при наихудших раскладах 10% поддержки", – отмечает эксперт.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко убежден, что "пленки Онищенко" сильно бьют по реальной возможности Порошенко победить во второй раз на выборах президента. Но ударят не только по рейтингу Порошенко, но и по инвестиционному климату Украины.

Появление "пленок Онищенко" сильно бьет по реальной возможности Порошенко стать повторно президентом. Идет демонстративное коллективное олигархическое коллекционирование доказательств неспособности Порошенко снова стать главой государства. Потому что Порошенко тяжело, с колоссальной силой воли, иногда теряя сознание, отделяет себя президента от олигарха. Либо ты политик, либо олигарх и бизнесмен. У Порошенко так не получается,

– отмечает Виктор Небоженко.



Рейтинги Порошенко сравнялись з показателями Вакарчука и Зеленского

По словам Давидюка, нынешний рейтинг Порошенко не позволяет ему выйти во второй тур. Но это можно обеспечить политтехнологиями.

"Можно создать несколько объединений под Порошенко из разных кандидатов. Сформировать какую-то коалицию: блок НАТО или вступление в ЕС, завершение войны. И это усилит его. Сейчас для украинцев сейчас нет конкретной мотивации: голосовать за Порошенко, Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко. Они в политике давно, но особых изменений в жизни украинцев нет", – отмечает эксперт.

Впрочем, политолог отмечает, что Порошенко столько уже объединялся, и стольких, как удав, съел – Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Наталью Яресько (экс-министр финансов – "24"), Михеила Саакашвили, даже Юрия Луценко – неизвестно, кто захочет с ним объединяться. С другой стороны, Николай Давидюк считает, что до выборов легче разгонять так называемые "легкие рейтинги" – Вакарчука или Зеленского. Но за месяц до голосования атмосфера страха сделает так, что эти кандидаты и те, кто пришел не из политических сфер, отпадут. К примеру, наступление России на один из украинских городов может снизить рейтинг Зеленского. Для людей комик будет неактуальным.

Между Западом и Россией

На шансы кандидатов выйти во второй тур немалое влияние будут иметь и действия внешних игроков. В первую очередь, США и России. Интересы у них прямо противоположные, соответственно, делать ставки будут на разных кандидатов. По мнению политического эксперта Сергея Постоловского, Запад и США склонны к поддержке Порошенко на предстоящих выборах президента, и в связи с этим можно ожидать в скором времени решения вопроса с миротворцами.

Хотя на Западе недовольны Порошенко, но если рассматривать в качестве альтернативы ему Юлию Тимошенко, лидер "Батькивщины" Вашингтон еще меньше устраивает. Поэтому в течение ближайшего месяца-полтора может состояться встреча Волкера с представителем Кремля, где будет согласовываться сценарий по миротворцам,

– говорит Сергей Постоловский.

Вместе с тем Николай Давидюк считает, что для Запада не так важна фамилия президента, сколько демократические институты. Если в Украине будет антикоррупционный суд, НАБУ, честная судебная система, нормальная полиция, это будет свидетельствовать о нормальном развитии страны. Тогда Запад будет готов сотрудничать, инвестировать, помогать и тому подобное.

А вот у России есть заинтересованность именно в конкретной фамилии. Сейчас есть два пророссийских потенциальных кандидата – лидер партии "За жизнь" Рабинович и лидер "Оппоблока" Юрий Бойко, между которыми идет ожесточенная борьба. По словам эксперта, они, очевидно, объединятся, несмотря на их внутренние разногласия, и сделают так, как скажут в Кремле.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Россия будет поддерживать наследников Партии регионов. Но кое-кто в России рассчитывает на победу Юлии Тимошенко. В конце концов у Кремля нет своего стопроцентного кандидата – соответственно, нет угрозы даже того, что кто-то из них выйдет во второй тур.



Путин может поддержать Юлию Тимошенко?

Кроме того, о президентских амбициях заявил экс-регионал Михаил Добкин. Однако Владимир Фесенко считает, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса электорат у бывшей Партии регионов сократился на несколько миллионов. И эта часть политического сегмента Украины сейчас не может победить чисто арифметически – ни на президентских, ни на парламентских выборах.

"Между Рабиновичем, Бойко и Добкиным будет острая конкуренция на русскоязычном фланге. И это не в интересах России. По логике, Кремль был бы заинтересован в едином кандидате. Возможно, они попытаются это сделать. Но договориться Рабиновичу и Бойко будет сложно. У Рабиновича полное неприятие одного из лидеров "Оппоблока" Левочкина. И наоборот. И даже у единого кандидата не будет шанса выйти во второй тур", – замечает Владимир Фесенко.

При этом, говорят эксперты, с приближением выборов снежный ком компроматов против Порошенко и его конкурентов будет расти. Но, как отмечает Дмитрий Купыра, главное –другое.

Нужно, чтобы общество сумело сделать надлежащие выводы после прошлого избирательного цикла и не допустило снова таких ошибок – и на президентских, и на парламентских выборах 2019 года. Порошенко, как и его сильный оппонент Юлия Тимошенко, были при власти и могли сделать любую положительную вещь. Украина уже сегодня была бы совсем другой конфигурации, как экономической, так и политической. Но они этого не сделали,

– подчеркнул Дмитрий Купыра.