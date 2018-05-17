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З'явилося два лідери у майбутніх виборах Президента України-2019: результати опитування

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Вибори Президента України-2019: з'явилося два лідери, – результати опитування
Вибори Президента України-2019: з'явилося два лідери, – результати опитування / 24 Канал

У разі проведення президентських виборів в Україні найбільша кількість українців віддала б свої голоси лідеру ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко і президенту України Петру Порошенко.

Про це йдеться у результатах опитування, результати якого у четвер, 17 травня, представив у Києві виконавчий директор Київського прес-клубу, керівник аналітичної групи "Соціопрогноз" Михайло Пересунько, пише "Інтерфакс-Україна".

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Голоси респондентів розподілилися б так: Тимошенко – 13,8%, Порошенко – 8,4%.

Щодо інших кандидатів, українці проголосували б так: за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка  – 6,9% респондентів, за лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича – 6,9%, голову парламентської фракції партії Радикальна партія Олега Ляшка– 6,1%, співголову партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка – 6%, мера Львова Андрія Садового – 4,5%, лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%.

Зазначається, що опитування проводилося 3-15 травня 2018 року в усіх областях України за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Загалом було опитано 2020 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

 

Нагадаємо, шанси Петра Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. І якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко Президент України Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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