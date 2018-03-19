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Не Вакарчук і не Порошенко: хто може стати президентом України

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Хто може стати президентом України
Хто може стати президентом України / 24 Канал

Якби вибори президента України відбулись наприкінці лютого 2018 року, то рейтинг очолила б лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Раніше, за даними соціологічних опитувань повідомляли, що якби президентські вибори в Україні відбувались найближчим часом, то лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук цілком реально міг би позмагатись за пост президента. Окрім того, 25% українців довіряють Святославу Вакарчуку.

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Та у переліку кандидатів на пост президента України ім'я Вакарчука відсутнє. Про це повідомили у прес-службі КМІС.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента України відбулись наприкінці лютого 2018 року, то рейтинг очолила б Юлія Тимошенко – її кандидатуру б підтримали 24,6% опитаних.

Далі йде Олег Ляшко – 15,5% голосів, трійку лідерів замикає Анатолій Гриценко з 12,5% голосів.

Чинний глава держави таки втрачає довіру в українців – якщо у вересні він очолював рейтинг з 18,3%, то зараз Петро Порошенко опинився на четвертому місці з 9,8% голосів.

За Юрія Бойка проголосували б 9,7% опитаних, за Вадима Рабіновича – 9,5%, за Андрія Садового – 4,9%, за Володимира Гройсмана – 4,2%, за Олега Тягнибока – 3,8%, Арсеній Яценюк отримав би 0,6%. Ще 4,9% – за інших кандидатів загалом.

Хто може стати президентом України

Хто може стати президентом України

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Опозиційний блок ВО Батьківщина соціологічне дослідження Юлія Тимошенко Олег Ляшко Президент України
Джерело: 24 Канал
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