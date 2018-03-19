Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины

Если бы выборы президента Украины состоялись в конце февраля 2018 года, то рейтинг возглавила бы лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее, по данным социологических опросов сообщали, что если бы президентские выборы в Украине происходили в ближайшее время, то лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вполне реально мог бы побороться за пост президента. Кроме того, 25% украинцев доверяют Святославу Вакарчуку.

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Но в перечне кандидатов на пост президента Украины имя Вакарчука отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе КМИС.

По данным опроса Киевским международным институтом социологии, если бы выборы президента Украины состоялись в конце февраля 2018 года, то рейтинг возглавила бы Юлия Тимошенко — ее кандидатуру бы поддержали 24,6% опрошенных.

Далее идет Олег Ляшко — 15,5% голосов, тройку лидеров замыкает Анатолий Гриценко с 12,5% голосов.

Действующий глава государства таки теряет доверие в украинцев — если в сентябре он возглавлял рейтинг с 18,3%, то сейчас Петр Порошенко оказался на четвертом месте с 9,8% голосов.

За Юрия Бойко проголосовали бы 9,7% опрошенных, за Вадима Рабиновича — 9,5%, за Андрея Садового — 4,9%, за Владимира Гройсмана — 4,2%, за Олега Тягнибока — 3,8%, Арсений Яценбк получил бы 0,6%. Еще 4,9% — за других кандидатов в целом.



Кто может стать президентом Украины