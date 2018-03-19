В новую Верховную Раду могут попасть 8 партий: данные опроса

Если бы в конце февраля 2018 года состоялись выборы в парламент, то в ВР прошли бы представители восьми политических сил, среди которых лидирует Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Об этом сообщили в пресс-службе КМИС.

По данным опроса Киевским международным институтом социологии, ВО "Батькивщина" поддерживает 22,5% среди тех, кто собирается голосовать.

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Второе место по количеству голосов занимает Радикальная партия Олега Ляшко — 13,7% опрошенных, а замыкает тройку лидеров "Оппозиционный блок" с 12,4%.

Четвертое место в партии "За жизнь" — 10,3%, пятое занимает "Гражданская позиция" — 9,4%. "Блок Петра Порошенко" аж на шестом месте и имеет поддержку лишь 6,6%. Седьмая "Самопомич" — 6% и восьмая партия, которая может попасть в парламент — ВО "Свобода" с 5,8%.

Кроме того, 3,1% респондентов проголосовали бы за партию "Укроп", 2,4% — за партию Михаила Саакашвили "Движение новых сил", 1,7% — за "Аграрную партию Украины", 1,5% — за "Народный фронт", 1,2% — за Социалистическую партию, и еще 3,4% намерены голосовать за другие партии.



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