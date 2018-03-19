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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

В нову Верховну Раду можуть потрапити 8 партій: дані опитування

1706 Читать новость на русском
В нову Верховну Раду можуть потрапити 8 партій
В нову Верховну Раду можуть потрапити 8 партій / prm.ua

Якщо б наприкінці лютого 2018 відбулись вибори до парламенту, то у ВР пройшли б представники восьми політичних сил, серед яких лідирує Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Про це повідомили у прес-службі КМІС.

За даними опитування Київським міжнародним інститутом соціології, ВО "Батьківщина" підтримує 22,5% серед тих, хто збирається голосувати.

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Друге місце за кількістю голосів посідає Радикальна партія Олега Ляшка – 13,7% опитаних, а замикає трійку лідерів "Опозиційний блок" з 12,4%.

Четверте місце у партії "За життя" – 10,3%, п'яте посідає "Громадянська позиція" – 9,4%. "Блок Петра Порошенка" аж на шостому місці і має підтримки лише 6,6%. Сьома "Самопоміч" – 6% і восьма партія, яка може потрапити до парламенту – ВО "Свобода" з 5,8%.

Крім того, 3,1% респондентів проголосували б за партію "Укроп", 2,4% – за партію Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил", 1,7% – за "Аграрну партію України", 1,5% – за "Народний фронт", 1,2% – за Соціалістичну партію, і ще 3,4% мають намір голосувати за інші партії.

Вибори в Україні: які партії проходять у парламент
В нову Верховну Раду можуть потрапити 8 партій

Теги: Новини України Інфографіка Опозиційний блок ВО Батьківщина соціологічне дослідження Самопоміч Верховна Рада Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
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