Появилось два лидера на предстоящих выборах Президента Украины-2019: результаты опроса

В случае проведения президентских выборов в Украине наибольшее количество украинцев отдала свои голоса лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом говорится в результатах опроса, результаты которого в четверг, 17 мая, представил в Киеве исполнительный директор Киевского пресс-клуба, руководитель аналитической группы "Социопрогноз" Михаил Пересунько, пишет "Интерфакс-Украина".

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Голоса респондентов распределились бы так: Тимошенко – 13,8%, Порошенко – 8,4%.

Что касается других кандидатов, украинцы проголосовали бы так: за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,9% респондентов, за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича – 6,9%, председателя парламентской фракции партии "Радикальная партия" Олега Ляшка – 6 , 1%, сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 6%, мэра Львова Андрея Садового – 4,5%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%.

Отмечается, что опрос проводился 3-15 мая 2018 года во всех областях Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Всего было опрошено 2020 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, шансы Петра Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. И если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.