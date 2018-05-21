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Кто станет кандидатом Кремля на выборах президента Украины: версия эксперта

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На кого Путин будет делать ставки на выборах президента Украины?
На кого Путин будет делать ставки на выборах президента Украины? / Фото из открытых источников

России гораздо важнее, чем Западу, фамилия будущего президента Украины. Сейчас есть два пророссийские потенциальные кандидаты, между которыми идет борьба.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По словам политолога, для Запада и США в частности не так важна фамилия президента, сколько демократические институты. Если в Украине будет антикоррупционный суд, НАБУ, честная судебная система, нормальная полиция, это будет свидетельствовать о нормальном развитии страны. Тогда Запад будет готов сотрудничать, инвестировать, помогать и тому подобное. Давидюк напоминает: Запад сотрудничал со всеми украинскими президентами. Даже с Януковичем.

Взамен Кремль заинтересован именно в конкретной фамилии президента Украины.

Сейчас есть два пророссийские потенциальные кандидаты – лидер партии "За жизнь" Рабинович и лидер "Оппоблока" Юрий Бойко, между которыми идет сильная борьба, кто будет единым кандидатом от Кремля,
– считает Давидюк.

По словам эксперта, несмотря на внутренние споры и конкуренцию Бойко и Рабинович объединятся и сделают так, как скажут в Кремле. Есть информация, что Путину нравится Юрий Бойко. Хотя, отмечает Давидюк, возможно, это технология штаба лидера "Оппоблока".

Кто станет так называемым единым пророссийским кандидатом, пока неизвестно. Башни Кремля могут видеть разных претендентов. Одни скажут, что Бойко и Левочкин – старая команда, которая ничего не сделала, а лидеры "За жизнь" Рабинович-Мураев – новые лица. Но еще не базарный день – момент торга не пришел. В ноябре Москва может эти соцсоревнования прекратить, остановившись на ком-то одном,
– отметил Николай Давидюк.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, пока лидерами симпатий украинцев являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

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Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости политики Вадим Рабинович Юрий Бойко
Источник: 24 Канал
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