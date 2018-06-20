Турчинов назвав повноваження, які не можна відбирати в президента

Після будь-яких реформ Конституції України президент повинен залишатися Верховним головнокомандувачем і відповідати за зовнішню політику.

Таку думку в інтерв’ю "Інтерфаксу" висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"В умовах військової агресії і необхідності максимально оперативного вирішення завдань інститут колегіального прийняття рішень неефективний", – пояснив він.

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Турчинов зазначив, що теоретично зміни до Конституції зараз можливо внести при наявності в парламенті 300 голосів.

Але при цьому я переконаний, що будь-які реформи, коли країна перебуває в умовах військової агресії, не повинні передбачати ліквідацію інституту президента. Ми не можемо зробити посаду президента бутафорською, залишити для неї тільки представницькі функції,

– переконаний секретар РНБО.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з соцопитуваннями, наразі лідерами симпатій українців є Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. При цьому шанси Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. Якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.