Путин готовится к наступлению на Украину: генерал назвал дату

То, что российские оккупационные войска стягивают военную технику к линии разграничения сторон на территории Донбасса означает, что президент РФ Владимир Путин готовит новые провокации против Украины.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, передает "Апостроф".

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"Они готовятся к 24 августа. Путин же любит организовывать различные события, например, провести у себя Олимпийские игры, чемпионат мира, а также испортить праздник соседа. Кроме того, у него пока не складывается никаких четких позиции по Украине. По Крыму известно, что американцы подтвердили (декларация о непризнании Крыма российским – "24"), а на Востоке Путин хочет что-то изменить, предложив референдум, которого нет в Минских соглашениях", – отметил генерал.

По его словам, Путин ищет пути, как изменить нынешнее положение оккупированных территорий, ведь Россия несет огромные финансовые и экономические потери.

Также генерал напомнил, что ежегодно россияне проводят обучение и каждый раз задействуют крупные группировки войск, близкие к тому, чтобы начать широкомасштабную операцию.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова, чтобы цена начала новых масштабных действий была неприемлемой для России.

Это главное, что останавливает агрессора. Я не говорю, что Путин начнет наступление, но он формирует новые группировки, поднимая до необходимого уровня военный потенциал РФ. И если не он не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг. И одним из вариантов является удар в День независимости Украины, он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий,

– отметил Романенко.

При этом он добавил, что российский президент после негативных отзывов о возможном референдуме на Донбассе теперь подробно анализирует ситуацию.

"Возможно ли обострение до осени? Бои местного значения, конечно, будут, но для чего-то большего пока оснований нет. Что же заставит Путина пойти на новую полномасштабную войну? Восприятие того, что чем дальше, тем хуже ситуация для них с Украиной. И если Путин увидит, что внутри страны будет какое-то послабление, то он обязательно захочет это использовать. В таком случае он попытается захватить южные регионы нашей страны, в которых, как он думает, ждут "Новороссию", – подытожил генерал.