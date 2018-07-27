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Путин впервые прокомментировал идею референдума на Донбассе

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Путин заявил, что идея референдума на Донбассе нуждается в доработке
Путин заявил, что идея референдума на Донбассе нуждается в доработке / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что идея проведения референдума на территории Донбасса требует дополнительной проработки.

Об этом глава Кремля сказал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, пишет "Украинская правда".

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В частности, на вопрос журналиста, что он думает о перспективах проведения такого голосования на украинском Донбассе, российский президент ответил, что не желает пока давать какие-то комментарии.

Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки,
– сказал Путин.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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