Путин впервые прокомментировал идею референдума на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что идея проведения референдума на территории Донбасса требует дополнительной проработки.

Об этом глава Кремля сказал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, пишет "Украинская правда".

Читайте также: Путин хочет объявить о референдуме в ОРДЛО уже в сентябре, – политолог

В частности, на вопрос журналиста, что он думает о перспективах проведения такого голосования на украинском Донбассе, российский президент ответил, что не желает пока давать какие-то комментарии.

Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки,

– сказал Путин.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.