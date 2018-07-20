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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В Белом доме отреагировали на идею Путина провести референдум на Донбассе

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото из открытых источников

В Белом доме заявили, что не поддерживают предложение России провести референдум на Донбассе, которое обсуждал президент России Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки поддержанного Путиным призыва о референдуме на Востоке Украины,
–- сообщило агентство.

Как сообщило издание, Белый дом придерживается позиции, что минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения любых референдумов. Кроме того, в Белом доме считают, что референдум, проведенный на неподконтрольной Украине территории, будет не лагитимным.

Другое издание Bloomberg передает, что глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис подтвердил, что "администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины".

Напомним, накануне Bloomberg сообщил, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако пока российский лидер не захотел обнародовать план, который бы его американский коллега смог лучше рассмотреть.

Теги: Новости США Война на Донбассе Дональд Трамп Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 Канал
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