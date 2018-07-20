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Глава Нацразведки США не знал, что Трамп пригласил Путина в Белый дом, – СМИ

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Директора Нацразведки США не сообщили о приглашении Путина в Вашингтон
Директора Нацразведки США не сообщили о приглашении Путина в Вашингтон / The Independent

После недавнего американо-российского саммита в Хельсинки, который раскритиковали в США, Дональд Трамп хочет провести еще одну встречу с Владимиром Путиным – на этот раз в Вашингтоне. Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ответственным по приглашению главы Кремля в Вашингтон является советник по нацбезопасности Джон Болтон.

В то же время директор Национальной разведки США Дэн Коутс ничего об этих планах не знал, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Я ничего не знал об этом,
– Коутс признался, отвечая на вопросы журналистов 19 июля.

Главный разведчик Штатов также не был в курсе деталей частного разговора между президентами США и России в Хельсинки, отмечает FAZ. По его словам, "это прерогатива Трампа" – оставлять подробности переговоров с Путиным нераскрытыми.

The Daily Beast отмечает, что Коутс узнал о приглашении Путина в Вашингтон из сообщения в Twitter пресс-секретаря Белого дома, который ему зачитали на Аспенском форуме по безопасности.

"Повторите, – попросил Дэн Коутс модератора под смех присутствующих экспертов по нацбезопасности. – Хорошо. Это (новая встреча Трампа и Путина – "24") будет что-то особенное", – добавил он.

Как глава разведки США узнал, что Путин может приехать в Вашингтон осенью: смотрите видео

 

Издание добавляет, что глава Нацразведки США на этот раз предложил бы другой формат встречи между двумя лидерами, особенно после негативных сообщений о том, что последний раз двое российских официальных лиц (Лавров и Сергей Кисляк – "24") были допущены в Овальный кабинет.

Между тем, если Путин действительно приедет в Вашингтон, это станет его первым визитом в Белый дом с сентября 2005 года, когда президентом США был Джордж Буш-младший.

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На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Впоследствии, под давлением критики в интервью американским СМИ Трамп все же признал персональную ответственность Путина за вмешательство РФ в американские выборы.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
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