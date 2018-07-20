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Глава Нацрозвідки США не знав, що Трамп запросив Путіна у Білий дім, – ЗМІ

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Директора Нацрозвідки США не повідомили про запрошення Путіна у Вашингтон
Директора Нацрозвідки США не повідомили про запрошення Путіна у Вашингтон / The Independent

Після нещодавнього американо-російського саміту у Гельсінкі, який розкритикували у США, Дональд Трамп хоче провести ще одну зустріч із Володимиром Путіним – цього разу у Вашингтоні. Як повідомила у Twitter прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, відповідальним за запрошення глави Кремля у Вашингтон є радник із нацбезпеки Джон Болтон.

Водночас директор Національної розвідки США Ден Коутс нічого про ці плани не знав, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Я нічого не знав про це, 
– зізнався Коутс, відповідаючи на запитання журналістів 19 липня.

Головний розвідник Штатів також не був у курсі деталей приватної розмови між президентами США і Росії у Гельсінкі, зазначає FAZ. За його словами, "це прерогатива Трампа" – залишати подробиці переговорів з Путіним нерозкритими.

The Daily Beast зауважує, що Коутс дізнався про запрошення Путіна у Вашингтон із допису у Twitter прес-секретаря Білого дому, який йому зачитали на Аспенському форумі з безпеки.

"Повторіть, – попросив Ден Коутс модератора під сміх присутніх експертів з нацбезпеки. – Гаразд. Це (нова зустрічі Трампа і Путіна – "24") буде щось особливе", – додав він.

Як глава розвідки США дізнався, що Путін може приїхати у Вашингтон восени: дивіться відео

Видання додає, що глава Нацрозвідки США цього разу запропонував би інший формат зустрічі між двома лідерами, особливо після негативних повідомлень про те, що останнього разу двоє російських офіційних осіб (Сергій Лавров та Сергій Кисляк – "24") були допущені в Овальний кабінет.

Між тим, якщо Путін дійсно приїде до Вашингтона, це стане його першим візитом у Білий дім з вересня 2005 року, коли президентом США був Джордж Буш-молодший.

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На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Згодом, під тиском критики в інтерв'ю американським ЗМІ Трамп все ж визнав персональну відповідальність Путіна за втручання РФ в американські вибори.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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