Трамп запросив Путіна до США, – Білий дім
Президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна до Вашингтона. Цілком імовірно, що візит господаря Кремля відбудеться восени 2018 року.
Зокрема, про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс у своєму Twitter.
Читайте також: Трамп розповів, що з нетерпінням чекає другої зустрічі з Путіним
За її словами, перемовини щодо цього тривають.
"Президент Трамп попросив Джона Болтона (Радника з питань національної безпеки президента США – 24 канал) запросити президента Путіна до Вашингтона восени", – зазначила вона.
Нагадаємо, востаннє Володимир Путін і Дональд Трамп востаннє зустрічалися у столиці Фінляндії Гельсінкі 16 липня.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік25 лютого , 11:01
Протистояння відчувається, – Безсмертний розповів про перемовини Порошенка та Путіна25 лютого , 05:07
Українця визнали найкрасивішим чоловіком планети13 травня , 22:53
Українців застерігають про новий вид шахрайства з картками22 січня , 12:41