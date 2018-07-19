Трамп запросив Путіна до США, – Білий дім

Президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна до Вашингтона. Цілком імовірно, що візит господаря Кремля відбудеться восени 2018 року.

Зокрема, про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс у своєму Twitter.

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За її словами, перемовини щодо цього тривають.

"Президент Трамп попросив Джона Болтона (Радника з питань національної безпеки президента США – 24 канал) запросити президента Путіна до Вашингтона восени", – зазначила вона.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) July 19, 2018

Нагадаємо, востаннє Володимир Путін і Дональд Трамп востаннє зустрічалися у столиці Фінляндії Гельсінкі 16 липня.