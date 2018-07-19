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Трамп запросив Путіна до США, – Білий дім

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Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон восени, – Білий дім
Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон восени, – Білий дім / Getty Images

Президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна до Вашингтона. Цілком імовірно, що візит господаря Кремля відбудеться восени 2018 року.

Зокрема, про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс у своєму Twitter.

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За її словами, перемовини щодо цього тривають.

"Президент Трамп попросив Джона Болтона (Радника з питань національної безпеки президента США – 24 канал) запросити президента Путіна до Вашингтона восени", – зазначила вона.

Нагадаємо, востаннє Володимир Путін і Дональд Трамп востаннє зустрічалися у столиці Фінляндії Гельсінкі 16 липня. 

Теги: Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Новини США Новини політики
Джерело: 24 канал
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