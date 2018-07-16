Зустріч Путіна та Трампа у Гельсінкі: про що домовилися президенти США та Росії

16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції перед початком американо-російського саміту Путін, зокрема, зауважив, що йому з Трампом настав час докладно обговорити двосторонні взаємини, а також різні "больові точки".

Читайте також: Зустріч із Трампом для Путіна – це маневр для відвертання уваги, – CNN

Трамп зі свого боку наголосив, що Росія та Сполучені Штати мають величезну можливість для того, аби налагодити взаємини, однак цей процес може тривати кілька років.

Ми будемо говорити про наші ядерні потенціали. Ми – дві країни, які володіють понад 90% всіх ядерних арсеналів. І це не дуже добре. І ми повинні робити все для того, щоб поліпшити наше становище щодо цього питання. Загалом у нас є величезна кількість тем, які слід обговорити. Дуже цікаві теми, починаючи з таких, як торгівля, військові питання, а також питання, пов'язані з Китаєм,

– констатував він.

Додамо, що перед зустріччю як з боку США, так і з боку Росії лунали твердження про напружені взаємини між країнами.

Дивіться також: Путін подарував Трампу м'яч: той кинув його Меланії, але не влучив

Також американо-російському саміту передували численні протести у столиці Фінляндії, під час яких піднімалося й питання України.

Замість запланованих 90 хвилин президенти спілкувались понад 2 години і після цього вийшли на спільну прес-конференцію.

Про конкретні результати зустрічі поки невідомо, проте журналістів і Путін, і Трамп запевнили, що обговорили низку важливих питань і вважають ці переговори доволі успішними. Путін говорив здебільшого про можливі сфери для співпраці і відкидав звинувачення.

Про російсько-американські відносини

Переговори з президентом США Дональдом Трампом відбулись у відвертій і діловій атмосфері, вважаю їх доволі успішними і корисними. Ми розглянули поточну ситуацію і перспективи російсько-американських відносин, ключові питанні міжнародного порядку денного,

– заявив президент Росії на початку спільної прес-конференції.

За його словами, всім очевидно, що двосторонні відносини між Росією та США переживають важкий період.

"Ми передали американським колегам записку з рядом конкретних пропозицій. Ми вважаємо за необхідне співпрацювати у галузі військово-політичній, а саме продовження домовленостей про стратегічно-наступальні озброєння, небезпечна ситуація навколо розвитку елементів американської ПВО, виконання договору про ліквідацію ракет середньої та близької дальності, та розміщення озброєння в космосі", – заявив президент РФ.



Трамп і Путін провели зустріч у Гельсінкі//Getty images

Про Україну

За словами російського президента, вони з Трампом обговорили "українську кризу", зокрема ситуацію на Донбасі.

"Звернули увагу на важливість і добросовісну реалізацію Мінських домовленостей. Сполучені Штати могли би рішуче наполягати на цьому і налаштовувати українську владу на цю роботу", – заявив Путін.

Про Україну у Гельсінкі згадували також і в контексті транзиту газу.

Я запевнив пана президента в тому, що Росія готова зберегти цей транзит (газу через територію України – ред.). Більш того – ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується наступного року, в разі врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражі,

– сказав російський президент.

Про Сирію

Два президенти заявили про успішну співпрацю у Сирії – як у військовій, так і в гуманітарній сферах.

Зокрема, Путін заявив, що російські і американські військові "налагодили зв'язки" і змогли уникнути зіткнень на землі і в повітрі.

Президент РФ також висловив готовність допомогти врегулювати міграційні кризи, створивши умови для повернення сирійських біженців до своїх домівок.

Про втручання у вибори в США

Відповідаючи на питання про втручання Росії у вибори в США у 2016-му, Путін визнав, що хотів, щоб на цих президентських перегонах переміг Дональд Трамп, хоча, як завжди, запевнив, що жодного російського втручання в американські вибори не було.

На питання американського журналіста, чому США повинні йому вірити, президент РФ заявив, що вірити не можна нікому, а потрібно спиратися на факти – на думку Путіна, вони не підтверджують версію про спроби Росії втрутитися в американські вибори.



Путін запевнив Трампа, що РФ не втручалась у вибори у США//Getty images

Про Крим

Позиція президента Трампа щодо Криму відома, він її притримується, говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша точка зору, ми вважаємо, що ми провели референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН. Для нас це питання закрите,

– заявив Путін.