У Путіна сповістили, чого чекають від зустрічі з Трампом

Під час зустрічі між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде підніматися низка питань, натомість Крим обговорюватися не буде. У Кремлі ж сподіваються, що після заходу взаємини країн покращаться.

Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському RT.

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"Будь-який очільник держави під час контактів зі своїми зарубіжними візаві перш за все відстоює інтереси своєї країни. І в цьому плані наш президент – дуже прагматичний, вельми відкритий і послідовний. Він завжди говорить, що інтереси Росії та російського народу для нього – найголовніше. І тому він з повагою ставиться до того, що його світогляд, тільки дзеркально, щодо своєї країни розділяє Дональд Трамп. Інша справа, що такий підхід, скажімо так, є життєздатним лише у поєднанні з іншим постулатом. Це коли такий підхід ґрунтується на прихильності розвитку взаємовигідного співробітництва, враховуючи інтереси один одного. Ось це все вкупі може дати, скажімо так, певні передумови для розвитку співпраці", – підкреслив він.

За його словами, саме на це і сподівається російська сторона під час перемовин з Трампом, тобто "на те, що ця зустріч у верхах дозволить Кремлю зробити хоча б маленький крок у бік від того кризового стану, в якому перебувають двосторонні взаємини країн".

Не забуваймо, що "Північний потік - 2" є міжнародним проектом. Це навіть не російське або російсько-німецьке – це міжнародне спільне підприємство, де дуже багато акціонерів, це дуже великі компанії з різних країн. І звичайно, коли загрожують цим акціонерам або загрожують Росії та Німеччині санкціями в разі подальшої реалізації цього проекту, – це викликає серйозну стурбованість. Але я не сказав би, що це обов'язково буде на порядку денному. Не думаю, що це буде обговорюватися в першу чергу. Тим більше, що чіткої порядку, прописаної від а до я, не існує, її будуть упродовж зустрічі визначати самі лідери держав,

– зауважив речник Путіна.

Також представник президента Росії зауважив, що під час зустрічі мовитиметься про зіставлення позицій, про роз'яснення позицій один одному, з тим щоб або підтвердити, або розвіяти побоювання один одного з цілої низки питань.

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"Ви знаєте, що взаємини перебувають у досить жалюгідному стані, і що Росія не була ініціатором ось такого обвалу всього комплексу наших відносин. Ми сподіваємося, що все-таки хоча б якісь зачатки політичної волі для виходу на нормалізацію відносин буде виявлено". – зазначає Пєсков.

Щодо болючих питань, як до прикладу Криму або видача Вашингтону Едварда Сноудена (американський програміст і колишній співробітник ЦРУ, якого США звинувачують у шпигунтсві – 24 канал),то, як каже прес-сектар Путіна, вони обговорюватися не будуть.

"Очевидно, що Сирія буде обговорюватися двома президентами. Ми добре знаємо ставлення Вашингтона до Ірану. Але в той же час і Іран є нашим добрим партнером із торгово-економічної взаємодії, з політичного діалогу. І тому це буде не простий обмін думками", – каже він.

Крім того, Пєсков переконує, що за підсумками зустрічі Трампа та Путіна жодні спільні заяви президентів не плануються, оскільки це не є атрибутом таких заходів.

"Так, треба відзначити, що в Гельсінкі, поки будуть розмовляти президенти, ми очікуємо, що Лавров і Помпео теж проведуть свої переговори. Це буде ще один досить важливий елемент саміту", – констатував він.