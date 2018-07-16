Білий дім опублікував графік Дональда Трампа в день зустрічі з Путіним

Білий Дім опублікував офіційний графік президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на понеділок, 16 липня, у день його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Графік опубліковано на сайті White House Dossier.

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Згідно з графіком, Трамп має намір почати офіційну частину візиту в Гельсінкі із зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нійністе о 9:40.

Переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у форматі "тет-а-тет" заплановані на 13:20 В Президентському палаці в Гельсінкі.

О 14:50 розпочнуться переговори у розширеному форматі за участі американської та російської делегацій. Обговорення триватиме і під час робочого обіду.

О 16:50 Трамп і Путін проведуть спільну прес-конференцію.

Увечері американський президент вилетить з Гельсінкі до Вашингтона.