Трамп назвав торгових ворогів США
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає Європейський союз, Росію і Китай торговими ворогами США.
Про це він сказа в інтерв'ю телеканалу CBS.
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"Я думаю, що у нас багато ворогів. Я думаю, що Європейський союз – ворог, зважаючи як вони поводяться з нами в торгівлі. Росія наш ворог певною мірою. Китай – звичайно, ворог в економічному плані", – заявивТрамп.
Президент США зазначив, що він не вважає ці країни "поганими", на його думку, вони є конкурентами США.
"Я поважаю лідерів цих країн. Але в торговому сенсі вони дійсно скористалися нами, і багато з цих країн входять у НАТО, і вони не платять за своїми рахунками", – додав він.
Джерело: 24 Канал
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