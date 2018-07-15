Трамп розповів, що чекає від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів, що їде на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним з "невеликими очікуваннями".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю CBS.

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Трамп зазначив, що сам факт його особистих переговорів з Путіним – це добре, навіть якщо в підсумку вони ні про що не зможуть домовитися.

Водночас Трамп відмовився називати теми майбутньої бесіди з Путіним.Він лише нагадав, що зустрічі з лідерами Китаю Сі Цзіньпіном та КНДР Кім Чен Ином, на його думку, "були дуже хорошими".

Раніше стало відомо, що через зустріч Путіна і Трампа у Гельсінкі Фінляндія запровадила прикордонний контроль на кордонах з Євросоюзом, на російсько-фінському кордоні охорону несуть фінські та російські прикордонні війська.