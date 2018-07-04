Фінляндія планує тимчасово повернутися до перевірки на кордонах: відома причина

Фінляндія планує тимчасово повернутися до перевірки на кордонах осіб, що прибувають з Шенгенської зони. Такий крок спричинений з проведенням в Гельсінкі зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Проте рішення про відновлення такого контролю ще не ухвалене.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

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"Прикордонна охорона наразі готується до його здійснення, якщо уряд прийме таке рішення", – відзначив заступник начальника відомства Кіммо Еломаа.

Зазначається, що відновлення контролю на кордоні спрямоване на запобігання в’їзду до Фінляндії осіб, які можуть загрожувати безпеці або громадському порядку під час візиту Трампа і Путіна.

Очікується, що відповідне рішення уряд Фінляндії може ухвалити наступного тижня.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.