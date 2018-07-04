Финляндия планирует временно вернуться к проверке на границах: известна причина

Финляндия планирует временно вернуться к проверке на границах лиц, прибывающих из Шенгенской зоны. Такой шаг вызван с проведением в Хельсинки встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Однако решение о восстановлении такого контроля еще не принято.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

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"Пограничная охрана в настоящее время готовится к его совершению, если правительство примет такое решение", – отметил заместитель начальника ведомства Киммо Эломаа.

Отмечается, что восстановление контроля на границе направлено на предотвращение въезда в Финляндию лиц, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку во время визита Трампа и Путина.

Ожидается, что соответствующее решение правительство Финляндии может принять на следующей неделе.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.