Эксперт назвал риски для Украины на переговорах Трампа и Путина
Главные риски встречи Трампа и Путина связаны со склонностью президента США к импровизации. Однако любые договоренности по Украине без нашего участия обречены на провал.
Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Более подробно о переговорах Трампа и Путина в материале: Встреча Трампа и Путина: какие козыри подготовили президенты США и России?
По его словам, Трамп – очень нестандартный политик. Даже не политик, а "только учится". Президент США часто отходит от канонов – рекомендаций и предложений, которые производятся госмашиной. Поэтому есть риск, что Трамп на встрече тет-а-тет сам начнет придумывать и искать какие-то простые решения сложных вопросов и предлагать их Путину. В частности, по Украине и Крыму.
Фесенко отмечает: есть слухи, что Трамп в своем специфическом бизнес-стиле может предложить Путину сделку: выплатить огромную компенсацию за Крым.
Сомнительно, что сценарий компенсации за Крым устроит Путина. Крым в трактовке России "их". И никто не собирается в Москве торговаться за полуостров или платить за него. Вопрос Крыма Россией не обсуждается. И об этом там заявили четко. Трамп может попытаться обсудит эту тему, а Путин может отказаться. Но и Вашингтон не воспримет такую идею. Главное, – такую идею воспримет значительная часть украинского общества, особенно крымские татары,
– отмечает Владимир Фесенко.
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Впрочем, есть определенные надежды на прогресс в вопросе обмена политзаключенными, в частности, освобождения кинорежиссера Олега Сенцова. Как считает эксперт, Путин может сделать жест перед встречей с Трампом и освободить кинорежиссера, который голодает в российской колонии более пятидесяти дней.
Владимир Фесенко подчеркивает: даже если Трамп предложит какие-то фантастические необычные варианты, то надо учитывать два обстоятельства. Будет ли это приемлемо для Путина? И как это воспримут в госмашине США?
Трамп может о чем-то заявить на встрече с Путиным, но это надо потом оформить в виде соответствующих документов. Как мы видим, одно дело – неофициальные заявления Трампа по Крыму, и другое – официальная позиция США и консенсус демократов и республиканцев в Конгрессе по вопросу Украины. Просто так уйти Трампу от этой позиции будет очень сложно. Так же, как и по санкциям. Согласно соответствующему закону, президент США не может единоличным решением отменить санкции против России,
– отмечает Фесенко.
Политолог при этом отметил, тема Украины не будет первой в повестке дня переговоров Трампа и Путина. По его словам, эта тема сложная, есть много противоречий и прямо противоположных позиций между США и Россией. Поэтому ожидать каких-то сдвигов, в частности, по Донбассу и миротворческому контингенту не стоит. Россия ждет окончания президентских и парламентских выборов в Украине. Экспромтом могут договориться, но реализовать это будет сложно. Это может запутать ситуацию, и Трамп может предстать таким разрушителем.
Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.
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