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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В российском МИД предположили, о чем будут говорить Трамп и Путин во время встречи

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии / inosmi.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить на предстоящем саммите в Хельсинки проблему киберпреступности и противодействие терроризму в Сирии.

Об этом информирует  ТАСС со ссылкой на директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илью Рогачева.

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Наверное, это будет обсуждаться, но как проблема двусторонних отношений, а не хакерство в целом, – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться проблема киберпреступности на предстоящем саммите. – И антитеррор, как я понимаю, будет обсуждаться именно в отношении действий США в Сирии.

Кроме этого, дипломат попытался обвинить США в клевете.

"Они (США – 24 канал) считают, что мы как-то вмешались в выборы через неправомерное использование информационно-коммуникационных технологий, хотя объяснить, что они имеют в виду, они не могут или не хотят", – добавил Рогачев.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости России Новости политики Дональд Трамп Новости США Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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