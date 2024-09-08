По информации от заместителя начальника Николаевской МВА Владимира Проскунина, под завалами есть люди. Сейчас продолжаются поисковые работы.

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Что известно об ударе по Николаевке

Проскунин рассказал, что Россия ударила по Николаевке 7 сентября в 21:50. Под ударом оказался отель "Заря".

По состоянию на этот час продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов отеля "Заря", который был разрушен в результате обстрела в 21.50. Под завалами находятся два человека,

– сообщил глава МВА.

По предварительной информации, российские войска атаковали город тремя КАБами. Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что в соседних зданиях выбило окна. В результате возгорания травы начался пожар.

Последствия удара по Николаевке / Фото "Радио Свобода"

Напомним, что несколько дней назад россияне ударили по гостиничному комплексу в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 2 человека, еще 6 – пострадали.