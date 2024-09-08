За інформацією від заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна, під завалами є люди. Наразі тривають пошукові роботи.

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Що відомо про удар по Миколаївці

Проскунін розповів, що Росія вдарила по Миколаївці 7 вересня об 21:50. Під ударом опинився готель "Зоря".

Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю "Зоря", який було зруйновано в результаті обстрілу о 21.50. Під завалами перебувають дві людини,

– повідомив голова МВА.

За попередньою інформацією, російські війська атакували місто трьома КАБами. Кореспондент "Радіо Свобода" повідомив, що в сусідніх будівлях повибивало вікна. Внаслідок займання трави почалася пожежа.

Наслідки удару по Миколаївці / Фото "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що декілька днів тому росіяни вдарили по готельному комплексу у Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинули 2 людини, ще 6 – постраждали.