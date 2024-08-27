На жаль, внаслідок ракетної атаки є загиблі та поранені. Усе, що відомо про удар по готелю, – передає 24 Канал.

До теми Удар по готелю в Кривому Розі: щонайменше двоє загиблих, у якому стані поранені

Черговий злочин проти людяності

Пізно ввечері, а саме о 23:10, в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Уже буквально за 10 хвилин у Кривому Розі пролунав потужний вибух.

Згодом вибух прокоментував Олександр Вілкул, який заявив про "погані новини".

Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей,

– написав він у мережі після вибуху.

Водночас місцеві ЗМІ почали повідомляти, що під ударом опинився цивільний об'єкт – готель "Аврора". У мережі повідомляли, що у ньому були цивільні люди.

Опівночі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також опублікував допис, у якому написав: "Росія – країна-терорист".

Ворог вдарив балістикою по готелю

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по готелю балістичною ракетою. Місцева влада довго не підтверджувала, що під атакою опинився саме готель.

Так, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 01:01 у мережі написав, що росіяни скоїли черговий злочин проти людяності.

Кривий Ріг… Черговий злочин росіян… Через атаку понівечений цивільний об'єкт. Попередньо, одна загибла і четверо поранених. Під завалами можуть бути люди,

– написав він у мережі.

Зранку в ДСНС підтвердили, що окупанти вдарили по готелю в Кривому Розі.

Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю,

– повідомили рятувальники.

Наслідки удару по Кривому Розі – більше у галереї

Окрім готелю, пошкоджено також 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

На жаль, внаслідок ракетного удару є загиблі та постраждалі. Так, станом на 10:00 27 серпня відомо про 2 загиблих – жінку та чоловіка. Окрім того, постраждали 5 людей, яких врятували з-під завалів:

43-річна жінка у важкому стані,

37-річний чоловік у середньому стані,

троє постраждалих отримали легкі травми й оговтуватися будуть вдома.

Наразі невідома доля ще 2 людей. За інформацією місцевої влади та рятувальників, вони можуть бути під завалами. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Готель у Кривому Розі після ракетного удару: дивіться відео

Нині на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС вже надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям.