Станом на 7:47 27 серпня є дані про поранених та загиблих. Зокрема, голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів про людей, пише 24 Канал.

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Що відомо про жертв та поранених

Вілкул написав, що окупанти орієнтовно о 23:20 26 серпня завдали ракетного удару по абсолютно цивільному об'єкту в центрі міста.

На жаль двоє людей загинули – жінка та чоловік. Поранення зазанали п'ятеро людей, з них у лікарні зараз перебуває двоє,

– написав голова Ради оборони міста.

За його даними на місці удару працюють ратувальники, медики та комунальники.

Рятувальники під завалами готелю відкопали 43-річну жінку орієнтовно о 5 ранку. Вона у важкому стані, проте жива й за її життя борються лікарі.

Під час рятувальної операції вдалось витягнути 5 людей, психологічну допомогу надали 11 людям, з них двоє – діти.

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Рятувальники ще шукають людей під завалами

Рятувальники вранці 27 серпня заявили, що російська ракета частково зруйнувала чотириповерхове приміщення готелю. Станом на 7:28 пошуково-рятувальні роботи тривали.

"Під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини", – пояснили в ДСНС.

За їхніми даними, також ворог пошкодив 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.