За данними ЗМІ, йдеться про місцевий готель "Аврора", у якому перебували люди.

Дивіться також Новини погані, – Вілкул прокоментував удар у Кривому Розі

Удар по Кривому Рогу

На жаль, внаслідок російської атаки по Кривому Рогу понівечений цивільний об'єкт, є жертви та поранені.

Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо знаходиться ще п'ять осіб,

– написав Вілкул о 01:01.

Як вказав голова Ради оборони міста, рятувальна операція продовжується. На місце прибули усі екстрені, комунальні та медичні служби.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав: "Росія – країна терорист".

Зазначимо, що вибухи у Кривому Розі пролунали приблизно о 23:20 26 серпня. Тривогу було оголошено за 10 хвилин до атаки – причиною була загроза застосування балістичного озброєння.

24 Канал висловлює співчуття всім постраждалим внаслідок російського терору