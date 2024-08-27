Вже невдовзі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що новини невтішні. ЗМІ пишуть, що росіяни влучили у готель з людьми, є потерпілі.

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Удар по готелю у Кривому Розі

Так, місцеві пабліки зазначають, що росіяни вдарили по готелю у Кривому Розі. Зазначається, що йдеться про готель "Аврора". Попередньо, всередині було багато людей.

Наразі місцева влада не повідомляла офіційно про наслідки удару. Олександр Вілкул зазначив, що новини будуть після відбою.

Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей,

– написав Вілкул.

Ймовірний удар по готелю у Кривому Розі / фото місцевих ЗМІ

Водночас очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав: "Росія – країна терорист".