Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що новини невтішні.

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Удар по Кривому Розі

Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей,

– сказав Вілкул.

Водночас очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав: "Росія – країна терорист".

Зазначимо, що тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:10. Повітряні Сили повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Вже за 10 хвилин, тобто о 23:20, у Кривому Розі пролунали вибухи.