Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что новости неутешительные.
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Удар по Кривому Рогу
Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей,
– сказал Вилкул.
В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал: "Россия – страна террорист".
Отметим, что тревогу в Днепропетровской области объявили в 23:10. Воздушные Силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Уже через 10 минут, то есть в 23:20, в Кривом Роге раздались взрывы.
Отметим, что в то же время в более чем половине областей Украины объявлена воздушная тревога – включая Киев.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью. Оперативные новости вы можете найти в нашем телеграм-канале.