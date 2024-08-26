Находитесь в укрытиях, если в вашей области объявлена воздушная тревога. Подробнее об опасности вражескими беспилотниками читайте в тексте 24 Канала.

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23:28, 26 августа

Актуальная карта воздушных тревог

23:26, 26 августа

Где фиксируются "Шахеды"

По данным Воздушных сил:

  • новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину,
  • БпЛа на севере Николаевщины, движутся на Одесскую область.
  • несколько групп "Шахедов" на севере, курс на Виннитчину.
  • ударные дроны на юге Днепропетровщины, курсом на Запорожье.
  • несколько групп "Шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.
  • еще несколько групп на юге и центре Черниговщины, курсом на запад.
23:19, 26 августа

В Кривом Роге прогремели взрывы

Кроме "Шахедов", Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения Крыма.

Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы.

Предварительно россияне запустили "Искандер-М".

23:17, 26 августа

"Шахеды" курсом на/мимо Сумы,
– пишут мониторы.

23:15, 26 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что несколько "Шахедов" летят в Винницкую область.

Фиксируются также беспилотники с Черниговщины на Киевщину.

23:01, 26 августа

Вдоль всей линии фронта наблюдается активность разведывательных БпЛа.

23:01, 26 августа

Вражеские ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской области. "Шахеды" из Сумской области на Черниговщину,
– пишут в ПС.

22:59, 26 августа

В 22:22 стало известно, что "Шахеды" зафиксировали и на Сумщине.

Они движутся в западном направлении.

22:58, 26 августа

В 21:50 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛа на юге Херсонщины и Николаевщины.