Находитесь в укрытиях, если в вашей области объявлена воздушная тревога. Подробнее об опасности вражескими беспилотниками читайте в тексте 24 Канала.
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Актуальная карта воздушных тревог
Где фиксируются "Шахеды"
По данным Воздушных сил:
- новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину,
- БпЛа на севере Николаевщины, движутся на Одесскую область.
- несколько групп "Шахедов" на севере, курс на Виннитчину.
- ударные дроны на юге Днепропетровщины, курсом на Запорожье.
- несколько групп "Шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.
- еще несколько групп на юге и центре Черниговщины, курсом на запад.
В Кривом Роге прогремели взрывы
Кроме "Шахедов", Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения Крыма.
Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы.
Предварительно россияне запустили "Искандер-М".
"Шахеды" курсом на/мимо Сумы,
– пишут мониторы.
Мониторинговые каналы сообщают, что несколько "Шахедов" летят в Винницкую область.
Фиксируются также беспилотники с Черниговщины на Киевщину.
Вдоль всей линии фронта наблюдается активность разведывательных БпЛа.
Вражеские ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской области. "Шахеды" из Сумской области на Черниговщину,
– пишут в ПС.
В 22:22 стало известно, что "Шахеды" зафиксировали и на Сумщине.
Они движутся в западном направлении.
В 21:50 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛа на юге Херсонщины и Николаевщины.