Находитесь в укрытиях, если в вашей области объявлена воздушная тревога. Подробнее об опасности вражескими беспилотниками читайте в тексте 24 Канала.

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23:28, 26 августа Актуальная карта воздушных тревог

23:26, 26 августа Где фиксируются "Шахеды" По данным Воздушных сил: новая группа "Шахедов" движется с Херсонщины на Николаевщину,

БпЛа на севере Николаевщины, движутся на Одесскую область.

несколько групп "Шахедов" на севере, курс на Виннитчину.

ударные дроны на юге Днепропетровщины, курсом на Запорожье.

несколько групп "Шахедов" на Сумщине движутся в западном направлении.

еще несколько групп на юге и центре Черниговщины, курсом на запад.

23:19, 26 августа В Кривом Роге прогремели взрывы Кроме "Шахедов", Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения Крыма. Впоследствии в Кривом Роге прогремели взрывы. Предварительно россияне запустили "Искандер-М".

23:17, 26 августа "Шахеды" курсом на/мимо Сумы,

– пишут мониторы.

23:15, 26 августа Мониторинговые каналы сообщают, что несколько "Шахедов" летят в Винницкую область. Фиксируются также беспилотники с Черниговщины на Киевщину.

23:01, 26 августа Вдоль всей линии фронта наблюдается активность разведывательных БпЛа.

23:01, 26 августа Вражеские ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской области. "Шахеды" из Сумской области на Черниговщину,

– пишут в ПС.

22:59, 26 августа В 22:22 стало известно, что "Шахеды" зафиксировали и на Сумщине. Они движутся в западном направлении.