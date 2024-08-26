Перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу. Детальніше про небезпеку ворожими безпілотниками читайте у тексті 24 Каналу.

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23:28, 26 серпня Актуальна карта повітряних тривог

23:26, 26 серпня Де фіксуються "Шахеди" За даними Повітряних сил: нова група"Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину,

БпЛа на півночі Миколаївщини, рухаються на Одещину.

кілька груп "Шахедів" на півночі, курс на Вінниччину.

ударні дрони на півдні Дніпропетровщини, курсом на Запоріжжя.

декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.

ще кілька груп на півдні та центрі Чернігівщини, курсом на захід.

23:19, 26 серпня У Кривому Розі пролунали вибухи Окрім "Шахедів", Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння Криму. Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи. Попередньо росіяни запусли "Іскандер-М".

23:17, 26 серпня "Шахеди" курсом на/повз Суми,

– пишуть монітори.

23:15, 26 серпня Моніторингові канали повідомляють, що декілька "Шахедів" летять на Вінниччину. Фіксуються також безпілотники з Чернігівщини на Київщину.

23:01, 26 серпня Вздовж усієї лінії фронту спостерігається активність розвідувальних БпЛа.

23:01, 26 серпня Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини. "Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину,

– пишуть у ПС.

22:59, 26 серпня О 22:22 стало відомо, що "Шахеди" зафіксували і на Сумщині. Вони рухаються у західному напрямку.