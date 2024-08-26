Перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу. Детальніше про небезпеку ворожими безпілотниками читайте у тексті 24 Каналу.

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23:28, 26 серпня

Актуальна карта повітряних тривог

23:26, 26 серпня

Де фіксуються "Шахеди"

За даними Повітряних сил:

  • нова група"Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину,
  • БпЛа на півночі Миколаївщини, рухаються на Одещину.
  • кілька груп "Шахедів" на півночі, курс на Вінниччину.
  • ударні дрони на півдні Дніпропетровщини, курсом на Запоріжжя.
  • декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.
  • ще кілька груп на півдні та центрі Чернігівщини, курсом на захід.
23:19, 26 серпня

У Кривому Розі пролунали вибухи

Окрім "Шахедів", Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння Криму.

Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи.

Попередньо росіяни запусли "Іскандер-М".

23:17, 26 серпня

"Шахеди" курсом на/повз Суми,
– пишуть монітори.

23:15, 26 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що декілька "Шахедів" летять на Вінниччину.

Фіксуються також безпілотники з Чернігівщини на Київщину.

23:01, 26 серпня

Вздовж усієї лінії фронту спостерігається активність розвідувальних БпЛа.

23:01, 26 серпня

Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини. "Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину,
– пишуть у ПС.

22:59, 26 серпня

О 22:22 стало відомо, що "Шахеди" зафіксували і на Сумщині.

Вони рухаються у західному напрямку.

22:58, 26 серпня

О 21:50 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛа на півдні Херсонщини та Миколаївщини.