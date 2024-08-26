Перебувайте в укриттях, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу. Детальніше про небезпеку ворожими безпілотниками читайте у тексті 24 Каналу.
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Актуальна карта повітряних тривог
Де фіксуються "Шахеди"
За даними Повітряних сил:
- нова група"Шахедів" рухається з Херсонщини на Миколаївщину,
- БпЛа на півночі Миколаївщини, рухаються на Одещину.
- кілька груп "Шахедів" на півночі, курс на Вінниччину.
- ударні дрони на півдні Дніпропетровщини, курсом на Запоріжжя.
- декілька груп "Шахедів" на Сумщині рухаються у західному напрямку.
- ще кілька груп на півдні та центрі Чернігівщини, курсом на захід.
У Кривому Розі пролунали вибухи
Окрім "Шахедів", Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння Криму.
Згодом у Кривому Розі пролунали вибухи.
Попередньо росіяни запусли "Іскандер-М".
"Шахеди" курсом на/повз Суми,
– пишуть монітори.
Моніторингові канали повідомляють, що декілька "Шахедів" летять на Вінниччину.
Фіксуються також безпілотники з Чернігівщини на Київщину.
Вздовж усієї лінії фронту спостерігається активність розвідувальних БпЛа.
Ворожі ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини. "Шахеди" з Сумщини на Чернігівщину,
– пишуть у ПС.
О 22:22 стало відомо, що "Шахеди" зафіксували і на Сумщині.
Вони рухаються у західному напрямку.
О 21:50 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛа на півдні Херсонщини та Миколаївщини.