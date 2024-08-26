Атака була розтягненою у часі, а "Шахеди" упродовж тривалого часу кружляли Україною. Як розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, для цього є одразу декілька причин.

Читайте також В Україні екстрені відключення через масовану атаку Росії: яка ситуація зі світлом 26 серпня

Як Росія провела таку довготривалу атаку

Дрони фактично літали колами, а більшість з них вдалося збити. Згодом стало відомо, що 26 серпня Росія випустила 109 ударних БпЛА, 99 знищили Сили оборони.

Через те, що ворог дуже часто змінював траєкторію, маршрути, висоту – до цілей не могли дістати мобільні групи з великокаліберних кулеметів. Це стало певною проблемою,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

До того ж важливим фактором була кількість дронів, яку випустили по різних містах. Раніше атаки були більше концентровані на одне місто. Наприклад, росіяни запускали близько 70 БпЛА по Києву й тоді їх вдавалося збити швидше.

Зараз ми побачили іншу ситуацію. Оскільки безпілотники розосередили по всій території – українським військовим було важче їх перехопити. Крім того, атака поєднувалася з ракетним обстрілом. Тому комплекси ППО могли перемикатися й віддати перевагу збиттю ракет.

Балістичні та крилаті ракети завдають значно більше шкоди. Вони летять доволі швидко. Коли в поле зору ЗРК потрапляє саме високошвидкісна ціль, то відповідно комплекс орієнтується і збиває саме її. Потім вже були збиті "Шахеди",

– пояснив Мусієнко.

Як Україна посилює ППО

Наша держава шукає рішення для вдосконалення протиповітряної оборони, щоб краще збивати та протидіяти російським засобам. Дуже добре себе зарекомендували військові гелікоптери. Вони постійно працюють в повітряному просторі України та посилюють нашу ППО.

Саме армійська авіація збиває значну кількість "Шахедів". Дещо можна вирішити завдяки літакам. Наприклад, це ми бачимо в небі над Одещиною чи над іншими регіонами. Тобто постійно йде пошук рішень для того, щоб посилити ефективність боротьби з дронами,

– додав Мусієнко.

Ворог теж вивчає, як діють наші мобільні групи, намагаються виявити їхні місця розташування. Характерним для цієї атаки й для попередніх було зменшення кількості застосування ракет "Іскандер". Можливо, це пов'язано з тим, що їх збивають частіше.

"Певний поступ у нас є, але коли мовиться про масовість, коли "Шахеди" маневрують, то все може розтягнутися в часі", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень.