По данным СМИ, речь идет о местном отеле "Аврора", в котором находились люди.

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Удар по Кривому Рогу

К сожалению, в результате российской атаки по Кривому Рогу изуродован гражданский объект, есть жертвы и раненые.

Ракетное попадание в здание гражданской инфраструктуры. Одна женщина погибла. Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек,

– написал Вилкул в 01:01.

Как указал председатель Совета обороны города, спасательная операция продолжается. На место прибыли все экстренные, коммунальные и медицинские службы.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал: "Россия – страна террорист".

Отметим, что взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 23:20 26 августа. Тревога была объявлена за 10 минут до атаки – причиной была угроза применения баллистического вооружения.

24 Канал выражает соболезнования всем пострадавшим в результате российского террора.