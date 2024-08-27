На жаль, внаслідок російського терористичного удару є загиблі та постраждалі. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

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Ворог вдарив ракетою по готелю в Кривому Розі

Опівночі 27 серпня Росія атакувала ракетою Кривий Ріг. Ворог цинічно вдарив по готелю, в якому були цивільні люди. Внаслідок ракетного удару чотириповерхова будівля готелю частково зруйнована.

На жаль, внаслідок атаки є загиблі. Станом на 07:40 відомо про 2 жертв ракетного удару. Окрім того, щонайменше 5 людей постраждали – їх дістали з-під завалів. Усі поранені отримали травми різного ступеня важкості й були госпіталізовані.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, залишаються ще 2 людини. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів,

– повідомили в ДСНС наслідки атаки.

Окупанти вдарили по готелю в Кривому Розі – більше у галереї

Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям.

Рятувальна операція на місці удару: дивіться відео

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Тип ракети, якою російські загарбники атакували готель, повідомлять згодом.

Вдосвіта окупанти також атакували Київщину. У столиці та області працювали системи ППО й наразі зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі міста. На жаль, внаслідок падіння збитих ракет і дронів спалахнула пожежа лісової підстилки. Про постраждалих інформація не надходила.

Окрім того, вибухи зранку 27 серпня лунали й в інших областях України. Так, окупанти атакували Рівненську та Хмельницьку області. Спочатку над регіонами фіксували ворожі ракети, а після – дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі про наслідки атаки не повідомляли.