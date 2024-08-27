Повітряну тривогу на Запоріжжі оголосили о 01:46 і небезпека триває станом на 6:06 27 серпня. Влада просить людей перебувати в укриттях.
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Що відомо про наслідки атаки ворога по Запоріжжю
Одна людина загинула, двоє – поранені. Такі наслідки нічної атаки "Шахедами" на Запоріжжя,
– написав очільник ОВА Іван Федоров.
За його даними, попередньо – Росія нанесла 7 ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району.
Загинув чоловік, поранень зазнали чоловік та жінка,
– розповів посадовець.
Він також уточнив, що вибухова хвиля та уламки:
- пошкодили приватні будинки,
- зайнялася суха трава на відкритій території.
На жаль, через масовану атаку росіян 26 серпня загинуло 7 людей (з яких 2 – померли у лікарні), 47 – зазнали поранень, включно з 4 дітьми 2014, 2017 та 2024 року народження.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває сім'ям загиблих людей.