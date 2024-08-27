Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 01:46 и опасность продолжается по состоянию на 6:06 27 августа. Власти просят людей находиться в укрытиях.
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Что известно о последствиях атаки врага по Запорожью
Один человек погиб, двое – ранены. Такие последствия ночной атаки "Шахедами" на Запорожье,
– написал глава ОВА Иван Федоров.
По его данным, предварительно – Россия нанесла 7 ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района.
Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина,
– рассказал чиновник.
Он также уточнил, что взрывная волна и обломки:
- повредили частные дома,
- загорелась сухая трава на открытой территории.
К сожалению, из-за массированной атаки россиян 26 августа погибло 7 человек (из которых 2 – умерли в больнице), 47 – получили ранения, включая 4 детей 2014, 2017 и 2024 года рождения.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует семьям погибших людей.