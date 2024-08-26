По данным ГСЧС, Россия убила 7 украинцев, 2 из которых – умерли в больнице. Известно также пока о 47 пострадавших.

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Среди пострадавших 4 ребенка

В ГСЧС рассказали, что спасатели закончили работы на всех объектах, пострадавших от массированного удара. В частности, завершен разбор аварийных конструкций поврежденной пятиэтажки в Луцке и ликвидировано всего 22 пожара.

Всего в результате атаки по Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 года рождения,

– сообщили в ГСЧС.

Над устранением последствий обстрелов в целом работали 740 спасателей и 176 единиц техники.