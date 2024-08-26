За даними ДСНС, Росія вбила 7 українців, 2 з яких – померли у лікарні. Відомо також наразі про 47 постраждалих.

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Серед постраждалих 4 дитини

У ДСНС розповіли, що рятувальники закінчили роботи на всіх об'єктах, які постраждали від масованого удару. Зокрема, завершено розбір аварійних конструкцій пошкодженої п'ятиповерхівки у Луцьку та ліквідовано загалом 22 пожежі.

Загалом внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 року народження,

– повідомили у ДСНС.

Над усуненням наслідків обстрілів загалом працювали 740 рятувальників та 176 одиниць техніки.